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Прикордонники збили російський Су над Бахмутом

Ірина БалачукВівторок, 7 лютого 2023, 12:08
Су-25. Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

7 лютого українські прикордонники збили російський штурмовик в районі Бахмута Донецької області.

Джерело: Держприкордонслужба у Telegram

Дослівно ДПСУ: "У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик".

Деталі: Повідомляється, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.

Російський штурмовик, попередньо Су-25, збили з ПЗРК. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.

Прикордонники також опублікували відео з місця падіння російського Су-25. 

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Крім того, повідомляється, що під Бахмутом бійці ДПСУ знищили безпілотник окупантів. 

 
Фото ДПСУ

Зазначається, що ворожого шпигуна розстріляли зі стрілецької зброї.
 

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Теми: Донецька областьПрикордонна службаавіавійна
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