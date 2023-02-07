Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прикордонники збили російський Су над Бахмутом

Ірина БалачукВівторок, 7 лютого 2023, 11:08
Прикордонники збили російський Су над Бахмутом
Су-25. Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

7 лютого українські прикордонники збили російський штурмовик в районі Бахмута Донецької області.

Джерело: Держприкордонслужба у Telegram

Дослівно ДПСУ: "У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.

Російський штурмовик, попередньо Су-25, збили з ПЗРК. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.

Прикордонники також опублікували відео з місця падіння російського Су-25. 

Крім того, повідомляється, що під Бахмутом бійці ДПСУ знищили безпілотник окупантів. 

 
Фото ДПСУ

Зазначається, що ворожого шпигуна розстріляли зі стрілецької зброї.
 

Теми: Донецька областьПрикордонна службаавіавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Донецька область
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: