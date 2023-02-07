Прикордонники збили російський Су над Бахмутом
7 лютого українські прикордонники збили російський штурмовик в районі Бахмута Донецької області.
Джерело: Держприкордонслужба у Telegram
Дослівно ДПСУ: "У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик".
Деталі: Повідомляється, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.
Російський штурмовик, попередньо Су-25, збили з ПЗРК. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.
Прикордонники збили російський Су над Бахмутом. Відео ДПСУ pic.twitter.com/J3mKlR1sAL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 7, 2023
Прикордонники також опублікували відео з місця падіння російського Су-25.
Крім того, повідомляється, що під Бахмутом бійці ДПСУ знищили безпілотник окупантів.
Зазначається, що ворожого шпигуна розстріляли зі стрілецької зброї.