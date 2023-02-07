7 лютого українські прикордонники збили російський штурмовик в районі Бахмута Донецької області.

Джерело: Держприкордонслужба у Telegram

Дослівно ДПСУ: "У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик".

Деталі: Повідомляється, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.

Російський штурмовик, попередньо Су-25, збили з ПЗРК. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.

Прикордонники збили російський Су над Бахмутом. Відео ДПСУ pic.twitter.com/J3mKlR1sAL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 7, 2023

Прикордонники також опублікували відео з місця падіння російського Су-25.

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Крім того, повідомляється, що під Бахмутом бійці ДПСУ знищили безпілотник окупантів.

Фото ДПСУ

Зазначається, що ворожого шпигуна розстріляли зі стрілецької зброї.



