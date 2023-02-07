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Землетрус вплинув на 13,5 млн мешканців Туреччини

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 12:26
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Згідно з даними турецького уряду, землетрус прямо вплинув на 16% населення Туреччини.

Про це заявив міністр довкілля, урбанізації та кліматичних змін Мурат Курум, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Habere Guven.

"Це безпосередньо вплинуло на наші 10 провінцій в регіоні. Провінції знаходяться близько одна від одної, затори на дорогах і, наприклад, не можна отримати допомогу від сусідньої провінції. Процес, в якому ми живемо, є найбільшою катастрофою, яку ми пережили за останнє століття", - сказав міністр.

"Якщо поглянути на кількість населення, то цей землетрус безпосередньо вплинув на 13,5 мільйонів наших громадян. Ті будівлі, які були трохи пошкоджені першим землетрусом, після другого землетрусу, на жаль, опинилися в стані знесення", - зазначив він.

У Туреччині проживає близько 85 мільйонів жителів, тому постраждалі становлять близько 16 відсотків населення.

За словами Курума, рятувальні роботи тривають. Деякі дороги і стежки недоступні, ведуться роботи, щоб зробити їх знову прохідними. У деяких регіонах немає води, докладаються зусилля, щоб якнайшвидше усунути пошкодження і забезпечити людей водою. "Біль невимовний. Кожна година цінна", - сказав міністр.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії у вівторок перевищила 5 тисяч осіб.

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Теми: Туреччинанадзвичайна подіястихійне лихо
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