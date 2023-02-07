Землетрус вплинув на 13,5 млн мешканців Туреччини

Згідно з даними турецького уряду, землетрус прямо вплинув на 16% населення Туреччини.

Про це заявив міністр довкілля, урбанізації та кліматичних змін Мурат Курум, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Habere Guven.

"Це безпосередньо вплинуло на наші 10 провінцій в регіоні. Провінції знаходяться близько одна від одної, затори на дорогах і, наприклад, не можна отримати допомогу від сусідньої провінції. Процес, в якому ми живемо, є найбільшою катастрофою, яку ми пережили за останнє століття", - сказав міністр.

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"Якщо поглянути на кількість населення, то цей землетрус безпосередньо вплинув на 13,5 мільйонів наших громадян. Ті будівлі, які були трохи пошкоджені першим землетрусом, після другого землетрусу, на жаль, опинилися в стані знесення", - зазначив він.

У Туреччині проживає близько 85 мільйонів жителів, тому постраждалі становлять близько 16 відсотків населення.

За словами Курума, рятувальні роботи тривають. Деякі дороги і стежки недоступні, ведуться роботи, щоб зробити їх знову прохідними. У деяких регіонах немає води, докладаються зусилля, щоб якнайшвидше усунути пошкодження і забезпечити людей водою. "Біль невимовний. Кожна година цінна", - сказав міністр.

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Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії у вівторок перевищила 5 тисяч осіб.