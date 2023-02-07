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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, піднята авіація – радник мера

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 лютого 2023, 14:34
Ілюстративне фото, Київська міська військова адміністрація

В окупованому Маріуполі Донецької області вдень 7 лютого пролунали п’ять потужних вибухів, після чого росіяни підняли авіацію у повітря.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "П’ять гучних вибухів поспіль в Приморському районі Маріуполя".

Деталі: За даними джерел Андрющенка, вибухи стались в районі порту – там, куди нещодавно окупанти завезли техніку та ППО. В небі над містом з’явилась велика кількість авіації, за його словами.

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Теми: Маріупольвибухокупація
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