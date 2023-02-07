Мер Парижа, де відбудеться Олімпіада-2024, проти участі росіян

Мер Парижа Анн Ідальго у вівторок заявила, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь у Олімпійських іграх 2024 року у французькій столиці, змінивши свою думку щодо цього питання.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Ідальго сказала, що вона "не виступає за" дозвіл росіянам змагатися як нейтральним особам або під прапором Олімпійських ігор, що свідчить про зміну її позиції минулого місяця, коли вона стверджувала, що спортсмени не повинні бути позбавлені можливості брати участь у змаганнях.

"Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України, неможливо йти парадом, ніби нічого не відбувається, щоб делегація прибула до Парижа, а на Україну сиплються бомби", — сказала Ідальго.

Хоча остаточне рішення приймає МОК, Ідальго є важливим союзником для української позиції, оскільки вона знаходиться в центрі підготовки до Олімпіади. Ідальго сказала, що публічно висловить свою незгоду з МОК, якщо він не передумає.

Міжнародний олімпійський комітет розробив дорожню карту дозволу росіянам і білорусам змагатися в 2024 році як "нейтральним" та за суворих умов. Спортсмени з обох країн були виключені з багатьох міжнародних спортивних змагань після того, як Росія почала повну війну проти України минулого року.

Нагадаємо, міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив, що близько 40 країн виступлять проти включення спортсменів з Росії та Білорусі у програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.