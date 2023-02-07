Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер Парижа, де відбудеться Олімпіада-2024, проти участі росіян

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 14:42

Мер Парижа Анн Ідальго у вівторок заявила, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь у Олімпійських іграх 2024 року у французькій столиці, змінивши свою думку щодо цього питання.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Ідальго сказала, що вона "не виступає за" дозвіл росіянам змагатися як нейтральним особам або під прапором Олімпійських ігор, що свідчить про зміну її позиції минулого місяця, коли вона стверджувала, що спортсмени не повинні бути позбавлені можливості брати участь у змаганнях.

Реклама:

"Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України, неможливо йти парадом, ніби нічого не відбувається, щоб делегація прибула до Парижа, а на Україну сиплються бомби", — сказала Ідальго.

Хоча остаточне рішення приймає МОК, Ідальго є важливим союзником для української позиції, оскільки вона знаходиться в центрі підготовки до Олімпіади. Ідальго сказала, що публічно висловить свою незгоду з МОК, якщо він не передумає.

Міжнародний олімпійський комітет розробив дорожню карту дозволу росіянам і білорусам змагатися в 2024 році як "нейтральним" та за суворих умов. Спортсмени з обох країн були виключені з багатьох міжнародних спортивних змагань після того, як Росія почала повну війну проти України минулого року.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив, що близько 40 країн виступлять проти включення спортсменів з Росії та Білорусі у програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Теми: ФранціяОлімпіадаРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Франція
У Франції заборонили у школах мусульманські сукні-абая, що закривають усе тіло
Париж першим із європейських столиць заборонить прокат електросамокатів
На День Незалежності Кличко відкрив сквер у Парижі
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: