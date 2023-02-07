Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Парижа, де відбудеться Олімпіада-2024, проти участі росіян

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 15:42

Мер Парижа Анн Ідальго у вівторок заявила, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь у Олімпійських іграх 2024 року у французькій столиці, змінивши свою думку щодо цього питання.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Ідальго сказала, що вона "не виступає за" дозвіл росіянам змагатися як нейтральним особам або під прапором Олімпійських ігор, що свідчить про зміну її позиції минулого місяця, коли вона стверджувала, що спортсмени не повинні бути позбавлені можливості брати участь у змаганнях.

"Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України, неможливо йти парадом, ніби нічого не відбувається, щоб делегація прибула до Парижа, а на Україну сиплються бомби", — сказала Ідальго.

Хоча остаточне рішення приймає МОК, Ідальго є важливим союзником для української позиції, оскільки вона знаходиться в центрі підготовки до Олімпіади. Ідальго сказала, що публічно висловить свою незгоду з МОК, якщо він не передумає.

Міжнародний олімпійський комітет розробив дорожню карту дозволу росіянам і білорусам змагатися в 2024 році як "нейтральним" та за суворих умов. Спортсмени з обох країн були виключені з багатьох міжнародних спортивних змагань після того, як Росія почала повну війну проти України минулого року.

Нагадаємо, міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив, що близько 40 країн виступлять проти включення спортсменів з Росії та Білорусі у програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ФранціяОлімпіадаРосіясанкції
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія втратила у війні до половини свого танкового парку – Oryx

Зеленський дякує новим лідерам Європи: роблять те, що попередники вважали неможливим

Польща готова надати Україні винищувачі, але не однією з перших - прем’єр

Моравецький назвав умову, за якої РФ зможе повернутися до кола цивілізованих держав

Росія може розвивати наступ і попри погіршення погодних умов – розвідка Британії

Компанія Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами

Усі новини...
Франція
Постачання електроенергії у Франції скоротилося через страйк
Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну ЗРК SAMP/T
Куршевель їхній. УП знайшла нерухомість російських олігархів у Франції 
Останні новини
13:28
Росія на кордоні із сусідніми країнами хоче встановити систему розпізнавання облич
13:28
Росіяни забирають дітей на окупованих територіях до кадетських корпусів - Маляр
13:27
Болгарія готова заветувати ядерні санкції проти РФ і хоче припинення війни - президент
13:25
Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти "Газпрому": вимагає $45 мільйонів через недопостачання газу
13:19
оновленоУ Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги – ЗМІ
13:01
Українські консули в Туреччині вирушили в зону стихійного лиха, є інформація про 5 українців під завалами
12:58
Курс валют на 9 лютого: долар на "чорному ринку" подешевшав до 39 гривень
12:53
Платформа Prometheus запускає три безкоштовні ІТ-курси для українців
12:49
Росія втратила у війні до половини свого танкового парку – Oryx
12:42
Зеленський дякує новим лідерам Європи: роблять те, що попередники вважали неможливим
Усі новини...