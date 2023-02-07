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Байден може приїхати у Польщу під річницю повномасштабної війни РФ проти України – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 16:15

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден очікувано здійснить візит до Польщі наприкінці лютого, приблизно у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє NBC News, пише "Європейська правда". 

За даними трьох співрозмовників видання, наразі візит президента до Польщі планують на кінець лютого. Втім, це поки не фінальні дати і до офіційних анонсів від Білого дому плани можуть змінитися. 

Речник Ради з нацбезпеки відмовився офіційно коментувати інформацію.

Поки невідомо, чи Джо Байден у рамках цієї поїздки до Польщі буде мати додаткові візити. 

Ще раніше неофіційно стало відомо, що Байден розглядає можливість приїхати у Європу до річниці початку повномасштабної війни, щоби використати це як нагоду підтвердити солідарність США з українцями та, завдяки особистому спілкуванню, підсилити єдність між західними союзниками.

Раніше у канцелярії президента Польщі підтвердили, що президент США Джо Байден планує візит в країну "найближчим часом".

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Теми: БайденПольщавійна
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