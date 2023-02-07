Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден може приїхати у Польщу під річницю повномасштабної війни РФ проти України – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 15:15

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден очікувано здійснить візит до Польщі наприкінці лютого, приблизно у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє NBC News, пише "Європейська правда". 

За даними трьох співрозмовників видання, наразі візит президента до Польщі планують на кінець лютого. Втім, це поки не фінальні дати і до офіційних анонсів від Білого дому плани можуть змінитися. 

Реклама:

Речник Ради з нацбезпеки відмовився офіційно коментувати інформацію.

Поки невідомо, чи Джо Байден у рамках цієї поїздки до Польщі буде мати додаткові візити. 

Ще раніше неофіційно стало відомо, що Байден розглядає можливість приїхати у Європу до річниці початку повномасштабної війни, щоби використати це як нагоду підтвердити солідарність США з українцями та, завдяки особистому спілкуванню, підсилити єдність між західними союзниками.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у канцелярії президента Польщі підтвердили, що президент США Джо Байден планує візит в країну "найближчим часом".

Теми: БайденПольщавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: