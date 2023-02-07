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Україна направляє в Туреччину пошуково-рятувальний загін

Євген КізіловВівторок, 7 лютого 2023, 16:44
фото ДСНС

Кабінет міністрів України доручив ДСНС і МВС відправити у Туреччину пошуково-рятувальний загін із 87 людей для ліквідації наслідків потужного землетрусу.

Джерело: відповідне розпорядження на сайті уряду

Деталі: Згідно з документом, рятувальники вирушать до країни літаками Ан-32 і Ан-26 та автомобільним транспортом.

Дослівно: "Відповідно до частини другої статті 135 Кодексу цивільного захисту України Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій направити до Турецької Республіки літаками Ан-32 і Ан-26 та автомобільним транспортом зведений пошуково-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі — зведений пошуково-рятувальний загін) загальною чисельністю 87 осіб, у тому числі 10 осіб — членів екіпажів літаків, для надання допомоги в ліквідації наслідків землетрусу".

Доповнено: Президент Володимир Зеленський під час розмови з головою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повідомив про направлення рятувальників і техніки до його країни. Про це український лідер пише в Telegram.

Пряма мова Зеленського: "Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф і прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час".

Що передувало: Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на ранок 7 лютого кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб.

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Теми: ТуреччинаУкраїнанадзвичайна подія
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