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ГУР не підтвердило захоплення Росією низки селищ, про яке заявив Шойгу

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 лютого 2023, 18:33
Скрін з мапи

Українська розвідка не підтвердила захоплення Росією низки селищ, у тому числі неподалік Бахмута, про яке оголосив міністр оборони РФ Сергій Шойгу у вівторок.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на селекторній нараді заявив про повний контроль з боку армії окупантів над населеними пунктами Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка Донецької області та Підгірне, Лобкове Запорізької. 

З міста Соледар українські війська було виведено ще 25 січня, про що офіційно повідомляло командування ЗСУ.

Щодо інших населених пунктів, то їхнє захоплення ворогом на даний час не підтверджується. Українські Сили оборони продовжують захист на кожному зі згаданих напрямків".

Деталі: Розвідка також наголосила, що Шойгу свідомо не згадав той факт, що на всіх зазначених напрямках для ведення бойових дій активно залучено сили ПВК "Вагнер". 

Ця інформація, як стверджує ГУР, також замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 7 лютого заявив, що населені пункти Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне та Миколаївка Донецької області, а також Підгірне та Лобкове Запорізької області знаходяться під контролем ЗС РФ. 
  • Українська сторона не коментувала заяву Міноборони РФ.

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Теми: війнарозвідка
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