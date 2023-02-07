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Берлін схвалив поставку Україні 178 танків Leopard 1

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 17:34
Берлін схвалив поставку Україні 178 танків Leopard 1
танки Leopard 1, Getty Images

Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel.

Рішення дозволяє експорт танків Leopard 1 від груп Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

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За даними видання, перші танки мають бути доставлені в Україну влітку, але більша частина їх буде не раніше наступного року. Уряд офіційно оголосить про рішення у вівторок увечері.

Минулого тижня уряд Німеччини надав ліцензію на експорт танків Leopard 1 в Україну.

Leopard 1 - перший основний бойовий танк, побудований для німецької армії після Другої світової війни. Він вироблявся з середини 1960-х до середини 1980-х років. Обіцяні рніше Берліном 14 танків Leopard 2 значно сучасніші.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше німецькі ЗМі повідомляли, що німецькі виробники мають 29 значною мірою відремонтованих моделей попередника Leopard 2.

Про зміну позиції Німеччини читайте також статтю Облога Шольца: як громадська думка у Німеччині вплинула на передачу танків Україні

Теми: танкиНімеччинаУкраїнавійна
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