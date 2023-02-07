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СБУ оголосила підозру в держзраді своєму ексголові, який працює на окупантів

Валентина РоманенкоВівторок, 7 лютого 2023, 18:39
Олександр Якименко у 2013 році. Фото: Ukrainian foto

Служба безпеки України повідомила про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, включно з державною зрадою, своєму ексголові, Олександру Якименку, який очолив каральні органи Росії в окупованій частині Херсонщини.

Джерело: пресслужба СБУ, підозра Якименку на сайті Офісу генпрокурора

Деталі: На початку повномасштабного вторгнення Якименко підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеної Росією "государственной службы безопасности в Херсонской области". На цій "посаді" він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

Для цього організовує масові репресії проти місцевих жителів. Людей незаконно переслідують, викрадають і піддають жорстоким тортурам.

У своїй злочинній діяльності поплічник загарбників "підзвітний" кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи РФ в окупованих районах.

Під час окупації Херсона "посадовець" дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі на вулиці Театральній росіяни облаштували катівню, до якої звозили незаконно затриманих громадян. Там з них "вибивали" зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати "амністію".

 

За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто  залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

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Після звільнення Херсона "посадовець" разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра і наразі там переховується від правосуддя, зазначають в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та порушення законів та звичаїв війни.

 

Нагадаємо: 4 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства ряд одіозних політиків часів Віктора Януковича, які мають російське громадянство. Серед них і екскерівник СБУ Олександр Якименко.

Довідка: Олександр Якименко є уродженцем Естонії та громадянином Росії, який служив у її армії.

Якименко працював у СБУ, був начальником управління в Севастополі до анексії Криму Росією. У 2011-2012 роках він 11 місяців був головою ГУ СБУ в Донецькій області. 

Влітку 2012 року Якименка підвищили до посади першого заступника голови СБУ та очільника управління "К" – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. 

На початку 2013 року Олександра Якименка, з порушенням законодавства, призначили головою Служби безпеки України. На чолі з ним СБУ було залучено до спроб тодішньої влади придушити Євромайдан.

Після втечі й усунення Януковича Якименко теж втік до Росії.

За причетність до спроб придушити Євромайдан Олександру Якименку повідомляли про підозру мінімум 4 рази – у 2014, 2015, 2017 та 2021 роках.

В Україні він перебував під санкціями. 

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Теми: СБУ
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