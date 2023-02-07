Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол України показав, як українські рятувальники вирушають до Туреччини

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 19:31

Українська рятувальна команда, яку відправляють до Туреччини для допомоги у подоланні наслідків руйнівних землетрусів, вже у дорозі. 

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар, пише "Європейська правда"

Василь Боднар зазначив, що команда вже вирушає у дорогу, та опублікував фото. За його словами, Україна також надасть гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 7 лютого Кабмін погодив відправлення до Туреччини команди рятувальників чисельністю 87 осіб.

Як повідомлялося, рано вранці 6 лютого південний схід Туреччини та північний захід Сирії сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. 

ВІДЕО ДНЯ

Кількість загиблих в обох країнах вже перевищила 5 тисяч осіб, серед загиблих можуть бути двоє громадян України. Українські консули планують приїхати у місто Газіантеп для допомоги постраждалим українцям у регіоні, щойно дозволятиме ситуація. 

Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників.

Читайте УП В Google News

Теми: ТуреччинаУкраїнанадзвичайна подіяДСНС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено о 16:43, фотоУ Києві вибухнув газ: є загиблий та постраждалі, під завалами люди

відеоБіля Верховної ради демонтували пам'ятник Ватутіну

Зеленський: Є позитивні рішення щодо винищувачів

В ОП відповіли на обмеження Starlink для дронів: Не вигадуйте, як нашкодити

Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні - Воллес

Росія втратила у війні до половини свого танкового парку – Oryx

Усі новини...
Туреччина
Внаслідок землетрусу у Туреччині могли загинути двоє українців
Землетрус у Туреччині: що відомо про катастрофу і кількість жертв
Україна направляє в Туреччину пошуково-рятувальний загін
Останні новини
17:22
ППО збила російський розвідувально-ударний дрон на Херсонщині
17:19
Spotify почав ліквідацію своєї юрособи в Росії
17:14
відеоРосійські військові вдарили по багатоповерхівці у Херсоні
17:06
Британія та США запровадили санкції проти 7 російських кіберзлодіїв
17:04
Привласнення 40 мільярдів: Укртатнафта перерахувала в бюджет понад 530 мільйонів
17:03
оновлено, відеоПід Кремінною Сили оборони знищили ворожий "Термінатор"
16:59
У 2022 році порушення мовного законодавства виявили у 6 університетах
16:46
621 посадовця МО і ЗСУ притягнули до відповідальності після аудитів – Резніков
16:36
До Києва приїхала мер Парижа
16:22
Президентка Єврокомісії: темпи руху України до ЄС - вражаючі, та попереду ще багато роботи
Усі новини...