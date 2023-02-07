Посол України показав, як українські рятувальники вирушають до Туреччини

Українська рятувальна команда, яку відправляють до Туреччини для допомоги у подоланні наслідків руйнівних землетрусів, вже у дорозі.

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар, пише "Європейська правда".

Василь Боднар зазначив, що команда вже вирушає у дорогу, та опублікував фото. За його словами, Україна також надасть гуманітарну допомогу.

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Yaklaşık 90 kişiden oluşan arama kurtarma ekibimiz Türk halkının yaralarını sarmak için yola çıkıyor. Ayrıca insani yardımlar göndermeye de devam ediyoruz. pic.twitter.com/Vwz8iLCCTb — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) February 7, 2023

Нагадаємо, 7 лютого Кабмін погодив відправлення до Туреччини команди рятувальників чисельністю 87 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, рано вранці 6 лютого південний схід Туреччини та північний захід Сирії сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.

Кількість загиблих в обох країнах вже перевищила 5 тисяч осіб, серед загиблих можуть бути двоє громадян України. Українські консули планують приїхати у місто Газіантеп для допомоги постраждалим українцям у регіоні, щойно дозволятиме ситуація.

Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників.