Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі окупанти примушують українців відмовлятись від громадянства

Євген КізіловВівторок, 7 лютого 2023, 19:41
фото з росзмі

Російські загарбники примушують працівників держустанов в окупованому Мелітополі Запорізької області відмовлятись від українського громадянства.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "В Мелітополі окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство російської федерації, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі. Погрожують звільненням з роботи".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: МелітопольгромадянствоокупаціяРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено о 16:43, фотоУ Києві вибухнув газ: є загиблий та постраждалі, під завалами люди

відеоБіля Верховної ради демонтували пам'ятник Ватутіну

Зеленський: Є позитивні рішення щодо винищувачів

В ОП відповіли на обмеження Starlink для дронів: Не вигадуйте, як нашкодити

Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні - Воллес

Росія втратила у війні до половини свого танкового парку – Oryx

Усі новини...
Мелітополь
У Маріуполі лунали вибухи у місцях базування росіян, під Мелітополем – на нафтобазі
У центрі Мелітополя пролунали вибухи – мер
У Мелітополі масштабна пожежа біля бази окупантів – мер
Останні новини
17:22
ППО збила російський розвідувально-ударний дрон на Херсонщині
17:19
Spotify почав ліквідацію своєї юрособи в Росії
17:14
відеоРосійські військові вдарили по багатоповерхівці у Херсоні
17:06
Британія та США запровадили санкції проти 7 російських кіберзлодіїв
17:04
Привласнення 40 мільярдів: Укртатнафта перерахувала в бюджет понад 530 мільйонів
17:03
оновлено, відеоПід Кремінною Сили оборони знищили ворожий "Термінатор"
16:59
У 2022 році порушення мовного законодавства виявили у 6 університетах
16:46
621 посадовця МО і ЗСУ притягнули до відповідальності після аудитів – Резніков
16:36
До Києва приїхала мер Парижа
16:22
Президентка Єврокомісії: темпи руху України до ЄС - вражаючі, та попереду ще багато роботи
Усі новини...