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У Мелітополі окупанти примушують українців відмовлятись від громадянства

Євген КізіловВівторок, 7 лютого 2023, 18:41
У Мелітополі окупанти примушують українців відмовлятись від громадянства
фото з росзмі

Російські загарбники примушують працівників держустанов в окупованому Мелітополі Запорізької області відмовлятись від українського громадянства.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "В Мелітополі окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство російської федерації, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі. Погрожують звільненням з роботи".

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Теми: МелітопольгромадянствоокупаціяРосія
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