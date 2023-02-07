У Мелітополі окупанти примушують українців відмовлятись від громадянства
Вівторок, 7 лютого 2023, 18:41
Російські загарбники примушують працівників держустанов в окупованому Мелітополі Запорізької області відмовлятись від українського громадянства.
Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "В Мелітополі окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство російської федерації, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі. Погрожують звільненням з роботи".
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