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Maxar опублікував знімки з Туреччини: до і після землетрусу

Альона Мазуренко Вівторок, 7 лютого 2023, 19:53

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені 4 жовтня 2022 року та після землетрусу 7 лютого 2023 року.

Джерело: Maxar Technologies

Дослівно: "Наші останні знімки землетрусу в Туреччині. Погода та хмарність вплинули на отримання нових зображень постраждалих районів.

Тут показано огляд міста Іслахіє, Туреччина, до (4 жовтня 2022 року) і після (7 лютого 2023 року)".

На знімках Maxar зображено турецьке місто Іслахіє до землетрусу - 4 жовтня 2022 р. і після - 7 лютого 2023 року. Зокрема, помітні зруйновані будівлі та рятувальні роботи.

Що передувало: Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.

Станом на ранок 7 лютого кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб.

Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників, Україна відправляє команду з 87 рятувальників.

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Теми: Туреччинакатастрофи
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