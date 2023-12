Maxar опублікував знімки з Туреччини: до і після землетрусу

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені 4 жовтня 2022 року та після землетрусу 7 лютого 2023 року.

Джерело: Maxar Technologies

Дослівно: "Наші останні знімки землетрусу в Туреччині. Погода та хмарність вплинули на отримання нових зображень постраждалих районів.

Тут показано огляд міста Іслахіє, Туреччина, до (4 жовтня 2022 року) і після (7 лютого 2023 року)".

Our latest images from the #earthquake in #Turkey. Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye, Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

На знімках Maxar зображено турецьке місто Іслахіє до землетрусу - 4 жовтня 2022 р. і після - 7 лютого 2023 року. Зокрема, помітні зруйновані будівлі та рятувальні роботи.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria. Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye, Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Що передувало: Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.

Станом на ранок 7 лютого кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб.

Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників, Україна відправляє команду з 87 рятувальників.