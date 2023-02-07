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Зеленський провів наради з військовими і Будановим: говорили про плани окупантів

Альона Мазуренко Вівторок, 7 лютого 2023, 20:32
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів кілька нарад з військовими і керівником розвідки. За його словами, захисники зберігають максимальну увагу на тому, що готують окупанти.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Традиційно провів кілька нарад із військовими, нараду з керівником розвідки. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках.

Донеччина і схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких зверненнях.

Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру".

Деталі: Зеленський відзначив бійців на двох напрямках: "Прикордонників, які воюють на Донбасі. За щоденну хоробрість і стійкість у боях. За результати. Луганський та Харківський прикордонні загони – я дякую вам, хлопці!

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які забезпечують охорону півночі нашої держави. Суми, Чернігів, Київ, Житомирщина, Волинь. Оперативно-стратегічне угруповання "Північ".

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Президент додав, що кожен напрямок має значення: "Всі ворожі сценарії опрацьовуємо. Державу захищаємо".

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Теми: Зеленськийвійна
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