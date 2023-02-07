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Резніков після зустрічі з міністром оборони Німеччини розповів, як Україна отримуватиме Leopard 1

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 21:05

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів деталі зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, зокрема щодо постачання танків, та обіцяє "багато позитивних новин".

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Facebook.

"Уряд Німеччини вже ухвалив рішення про постачання Україні також танків Leopard 1. Цих танків до літа буде 20-25, до кінця року — близько 80, і протягом 2024 року — понад 100 танків Leopard 1. Це мінімум — три батальйони, включаючи матеріали, які потрібно буде докупити, запасні частини, амуніцію та навчання.

І, звісно ж, не забуваємо про постачання Україні бойових танків Leopard 2 A6 у кількості 14 одиниць", - зазначив Олексій Резніков.

Резніков також повідомив, що міністри провели у відрядження українських військових, які їдуть опановувати танки Leopard 2, та що Борис Пісторіус вражений темпами підготовки українців. 

Крім того, обговорили можливості прискорити виготовлення боєприпасів для потреб України, передусім ракет для ППО. Також говорили про перспективи співпраці після перемоги України.  

"Сумнівів немає — Німеччина і в майбутньому стоятиме на боці України", - наголосив Олексій Резніков.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, надвечір 7 лютого стало відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перебуває у Києві; він привіз символічний, поки що іграшковий Leopard 2.

Минулого тижня уряд Німеччини надав ліцензію на експорт танків Leopard 1 в Україну.

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Теми: танкиНімеччинаРезніков
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