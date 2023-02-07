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Група українських військових поїхала навчатися на танках Leopard 2

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 20:07

Група українських військових вирушила за кордон освоювати управління та обслуговування німецьких танків  Leopard 2, які Україна у майбутньому отримає від низки союзників.

Як пише "Європейська правда", про повідомив у своєму Facebook міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві.

"Сьогодні ми мали за честь разом із міністром оборони Німеччини проводжати ваших військових для проведення підготовки на Leopard 2. Мій колега дійсно захоплюється швидкістю підготовки українців, які отримують знання", - зазначив Резніков.

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Міністр оборони не уточнив, чи військові їдуть на навчання до Німеччини, чи пройдуть підготовку в іншій країні.  

Олексій Резніков також зазначив, що 600 українських сержантів вже почали навчання з військовими Бундесверу, найбільш імовірно, йдеться про різні західні системи озброєння.

Нагадаємо, надвечір 7 лютого стало відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перебуває у Києві; він привіз символічний, поки що іграшковий Leopard 2.  Резніков після зустрічі розповів деталі того, як Україна буде отримувати від Німеччини танки Leopard 1.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у  вівторок стало відомо, що Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.

Теми: танкиЗбройні силиНімеччина
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