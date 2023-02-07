Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Група українських військових поїхала навчатися на танках Leopard 2

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 21:07

Група українських військових вирушила за кордон освоювати управління та обслуговування німецьких танків  Leopard 2, які Україна у майбутньому отримає від низки союзників.

Як пише "Європейська правда", про повідомив у своєму Facebook міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві.

"Сьогодні ми мали за честь разом із міністром оборони Німеччини проводжати ваших військових для проведення підготовки на Leopard 2. Мій колега дійсно захоплюється швидкістю підготовки українців, які отримують знання", - зазначив Резніков.

Міністр оборони не уточнив, чи військові їдуть на навчання до Німеччини, чи пройдуть підготовку в іншій країні.  

Олексій Резніков також зазначив, що 600 українських сержантів вже почали навчання з військовими Бундесверу, найбільш імовірно, йдеться про різні західні системи озброєння.

Нагадаємо, надвечір 7 лютого стало відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перебуває у Києві; він привіз символічний, поки що іграшковий Leopard 2.  Резніков після зустрічі розповів деталі того, як Україна буде отримувати від Німеччини танки Leopard 1.

Раніше у  вівторок стало відомо, що Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: танкиЗбройні силиНімеччина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено о 18:33, фотоВибух у Києві: кількість загиблих зросла

фото"Укроборонпром" почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО

У Києві перейменували проспект і площу Перемоги

відеоБіля Верховної ради демонтували пам'ятник Ватутіну

Зеленський: Є позитивні рішення щодо винищувачів

В ОП відповіли на обмеження Starlink для дронів: Не вигадуйте, як нашкодити

Усі новини...
танки
Німеччина обіцяє, що її перші Leopard 2 будуть в Україні в кінці березня
Нідерланди і Данія допоможуть Україні отримати близько сотні Leopard 1 з Німеччини
Резніков після зустрічі з міністром оборони Німеччини розповів, як Україна отримуватиме Leopard 1
Останні новини
18:56
В околицях Чорнобиля проживає стадо здичавілих корів, які навчилися виживати самостійно
18:52
Українські бійці поцілили три безпілотники, ППО та склад боєприпасів росіян – Генштаб
18:46
Henkel хоче продати бізнес в Росії до кінця першого кварталу року
18:44
Очільник правлячої партії Грузії побачив "перевагу РФ в Україні", це здивувало президентку
18:43
Університет в Ірландії анонсував лекції про Україну: одна з викладачок викликала підозри в українців
18:43
TikTok викрив російську мережу акаунтів, яка поширювала пропаганду про Україну
18:42
Фінляндія передасть Україні танки, найімовірніше, після вступу в НАТО – WSJ
18:35
G7 розглядає санкції проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР, які постачають Росії технології для ВПК - ЗМІ
18:33
оновлено о 18:33, фотоВибух у Києві: кількість загиблих зросла
18:28
фото"Укроборонпром" почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
Усі новини...