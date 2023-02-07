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Президентка Грузії звинуватила владу й опозицію в дискредитації країни через Саакашвілі

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 21:49

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у вівторок прокоментувала рішення суду Тбілісі, яким колишнього грузинського президента й громадянина України Міхеїла Саакашвілі не випустили за кордон на лікування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал "Руставі 2".

За словами Зурабішвілі, рішенням суду "грузинський суд був засуджений до ходіння по замкнутому колу й залишається в заручниках ситуації"; крім того, триває "безпрецедентна дискредитація" Грузії.

"Така дискредитація – результат спільних зусиль партії влади й опозиції. З одного боку, риторика уряду, його вперті рішення й незбагненна м’якістю щодо Росії… які контрастують із строгим ставленням до українців і наших партнерів. З іншого ж боку – сигнали, які шкодять репутації країни, деяких представників сім’ї Саакашвілі, які перетворились на добре сплановану кампанію... виявились не менш шкідливими", – вважає вона.

Президентка Грузії вважає, що помилування Саакашвілі цій ситуації не зарадить, бо з огляду на його попередні заяви та "як наслідок його злочинів, які ще не були визнані й за які його ще не було покарано, він, як очікується, в разі звільнення стане активним опонентом не просто уряду, а й насправді репутації країни та, отже, її європейських прагнень".

"Повернення нашого обличчя й відновлення довіри вимагає ще одного зусилля, ще одного усвідомлення: з боку уряду – що це питання шкодить країні, й потрібно знайти законне і гуманне рішення; з боку опозиції – що Саакашвілі має раз і назавжди визнати свій злочин і звільнити країну й опозицію з заручницьких умов відходу від політики", – наголосила Зурабішвілі.

Нагадаємо, 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.

ВІДЕО ДНЯ

МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду відхилити клопотання захисту Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

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Теми: СаакашвіліГрузіяпрезидент
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