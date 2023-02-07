Росія посилює вплив на Африку, щоб протистояти звідти Заходу – FT

Росія наразі намагається посилити свій вплив у бідних країнах Африки, щоб фактично відкрити там "другий фронт" для протиставлення Заходу.

Джерело: Financial Times

Деталі: Найкраще Москві вдалося просунутися в регіоні Сахель (політично-нестабільна смуга напівпустелі, що пролягає під Сахарою).

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У кількох країнах, які борються з джихадистськими повстанцями, перевороти встановили військові уряди, що вороже ставляться до Франції і відкрито симпатизують Москві.

Одним із факторів успіху росіян в африканських країнах є погане ставлення до Франції та часті держперевороти.

Старший радник президента Франції Еммануеля Макрона вважає посилення позицій РФ в Африці "другим фронтом": "Йдеться про ослаблення Європи і відкриття фронту, де Європа і Франція сприймаються як крихкі".

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Співробітник аналітичного центру Rusi Самуель Рамані вважає, що Москва зосередилася на смузі країн від Малі до Судану: "Вони думають, що можуть створити "пояс переворотів", який забезпечить їм вплив і витіснить Захід".

Ці інструменти, за словами Рамані, поєднують в собі "операції проти повстанців, продаж зброї, просування автократії і м'яку силу".

Застосовуючи їх, підсумовує він, Росія стала "великою державою в масштабах всього континенту".

Високопоставлений французький чиновник, який допомагає формувати африканську стратегію Франції, не заперечує успіху РФ: "Малі, ЦАР і Буркина-Фасо зазнали невдачі в своїх спробах протистояти виклику тероризму. "Вагнер" з'явився як нова гра в місті".

регіон Сахель фото: FT

Зокрема, російська присутність у ЦАР включає близько 1500 воєнізованих формувань у масках із "Вагнерівської групи", операції з видобутку золота і алмазів, невеликий лікеро-горілчаний завод, що випускає пакетики горілки "Wa Na Wa" з логотипом носорога і слоганом: "Виготовлено в Росії": "Зроблено в ЦАР за російськими технологіями".

Один високопоставлений західний дипломат у ЦАР описує країну як "чашку Петрі" для африканських амбіцій Москви: "Триває гібридна війна і ми в ній беремо участь".

голосування за резолюцію ООН, яка засуджує вторгнення РФ в Україну (сині - утрималися, червоні - проти, зелені - підтримали) фото: FT

Крім того, президент ЦАР Фостен Аршанж Туадера завдячує своїм виживанням найманцям "Вагнера", які допомогли придушити спробу його повалення напередодні виборів у 2020 році.

Вони забезпечують одне з кілець його особистої безпеки.

"Це не просто його особиста охорона, він є їхнім заручником", - каже західний дипломат у столиці ЦАР Бангі.

У ЦАР РФ створила командний центр і тренувальну базу приблизно за 80 км від Бангі. Найманці з "Вагнера" та інших російських приватних військових компаній, а також руандійські солдати відтоді відіграють важливу роль у відновленні певного порядку.

Окрім добре задокументованого збору митних платежів на кордоні з Камеруном, Мінфін США стверджує, що "Вагнер" контролює "численні" золоті та алмазні копальні в ЦАР і навіть відмовляє в доступі урядовим чиновникам, які намагаються перевірити його видобувні операції.

Група експертів ООН у 2021 році дійшла висновку, що 95% золота, видобутого в ЦАР, було вивезено нелегально.

У вересні тимчасовий прем'єр-міністр військового уряду Малі Абдулайє Майга, використав промову в ООН, щоб засудити "французьку хунту" і похвалити "зразкову і плідну співпрацю між Малі і Росією". У Малі також помічали найманців "Вагнера".

Того ж місяця генерали в Буркіна-Фасо вдруге за 8 місяців захопили владу, і ця подія відзначилася тим, що на вулицях столиці Уагадугу демонстранти розмахували російськими прапорами.

У Судані, ще одній нестабільній країні, Москва підтримує тісні зв'язки з генерал-лейтенантом Мохамедом Хамданом Дагало, другою людиною в адміністрації, яка прийшла до влади в результаті перевороту 2019 року.

За даними Мінфіну США, російські компанії, що працюють у Судані, отримують прибутки від нелегального експорту золота, обсяги якого зросли після вторгнення Росії в Україну.

Москва також отримала згоду на військовий доступ до Порт-Судану, стратегічного вузького місця на Червоному морі.