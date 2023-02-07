Росіяни обстрілюють Харків, є влучання у центрі – ОВА
Вівторок, 7 лютого 2023, 22:37
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків і закликав громадян перебувати в укриттях.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Згодом глава ОВА повідомив, що у центрі міста зафіксували влучання.
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Пряма мова Синєгубова: "Влучання ворожих ракет зафіксовано у центральній частині Харкова. Попередньо С-300, від 6 до 10 ракет.
Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється".
Деталі: Міський голова Ігор Терехов повідомив про 6 "прильотів" по Харкову.
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Пряма мова Терехова: "Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Києвському районі міста. Також маємо інформацію про пожежу на місці одного з прильотів".