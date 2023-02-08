На ТОТ загарбники утискають непідконтрольні їм конфесії – спротив
Середа, 8 лютого 2023, 03:54
На тимчасово окупованих територіях України росіяни вчиняють обшуки у релігійних конфесіях.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Наразі росіяни піддають низку конфесій на ТОТ репресіям, зокрема обшуки провели в парафіях ПЦУ, ГКЦУ й "Свідків Єгови".
Деяких членів релігійних громад було затримано".
Деталі: У ЦНС зазначають, що Кремль "забезпечує підконтрольним конфесіям монополію на захоплених територіях".
Дослівно: "Це все відбувається на фоні зустрічі гауляйтера Євгенія Баліцького з Кірілом Гундяєвим – очільником московської церкви.
На ній колаборант пообіцяв сприяти російським релігійним діячам в діяльності на ТОТ".
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