На ТОТ загарбники утискають непідконтрольні їм конфесії – спротив

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вчиняють обшуки у релігійних конфесіях.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Наразі росіяни піддають низку конфесій на ТОТ репресіям, зокрема обшуки провели в парафіях ПЦУ, ГКЦУ й "Свідків Єгови".

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Деяких членів релігійних громад було затримано".

Деталі: У ЦНС зазначають, що Кремль "забезпечує підконтрольним конфесіям монополію на захоплених територіях".

Дослівно: "Це все відбувається на фоні зустрічі гауляйтера Євгенія Баліцького з Кірілом Гундяєвим – очільником московської церкви.

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На ній колаборант пообіцяв сприяти російським релігійним діячам в діяльності на ТОТ".