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На ТОТ загарбники утискають непідконтрольні їм конфесії – спротив

Середа, 8 лютого 2023, 03:54
ілюстративне фото GETTY IMAGES

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вчиняють обшуки у релігійних конфесіях.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Наразі росіяни піддають низку конфесій на ТОТ репресіям, зокрема обшуки провели в парафіях ПЦУ, ГКЦУ й "Свідків Єгови".

Деяких членів релігійних громад було затримано".

Деталі: У ЦНС зазначають, що Кремль "забезпечує підконтрольним конфесіям монополію на захоплених територіях".

Дослівно: "Це все відбувається на фоні зустрічі гауляйтера Євгенія Баліцького з Кірілом Гундяєвим – очільником московської церкви.

На ній колаборант пообіцяв сприяти російським релігійним діячам в діяльності на ТОТ".

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Теми: окупаціяцерква
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