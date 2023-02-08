Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На ТОТ загарбники утискають непідконтрольні їм конфесії – спротив

Середа, 8 лютого 2023, 02:54
На ТОТ загарбники утискають непідконтрольні їм конфесії – спротив
ілюстративне фото GETTY IMAGES

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вчиняють обшуки у релігійних конфесіях.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Наразі росіяни піддають низку конфесій на ТОТ репресіям, зокрема обшуки провели в парафіях ПЦУ, ГКЦУ й "Свідків Єгови".

Реклама:

Деяких членів релігійних громад було затримано".

Деталі: У ЦНС зазначають, що Кремль "забезпечує підконтрольним конфесіям монополію на захоплених територіях".

Дослівно: "Це все відбувається на фоні зустрічі гауляйтера Євгенія Баліцького з Кірілом Гундяєвим – очільником московської церкви.

ВІДЕО ДНЯ

На ній колаборант пообіцяв сприяти російським релігійним діячам в діяльності на ТОТ".

Теми: окупаціяцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
окупація
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
Усі новини...
Реклама: