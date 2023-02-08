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Україні вдалося повернути 128 дітей, примусово вивезених у Росію

Ольга Глущенко Середа, 8 лютого 2023, 04:48
Україні вдалося повернути 128 дітей, примусово вивезених у Росію
повернуті в Україну дівчата, фото Мінреінтеграції

128 дітей, примусово вивезених загарбниками до Росії, вдалося повернути в Україну.

Джерело: начальник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко, цитує Укрінформ

Пряма мова: "В Україну вдалося повернути 128 дітей.

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Більш ніж 50 з них разом із батьками чи вихователями наразі перебувають на території країн ЄС.

Ви запитаєте, чому така маленька цифра у порівнянні з кількістю тих, хто перебуває у депортації? Але для нас це не цифра – це 128 дитячих життів. За поверненням їх на Батьківщину – робота великої кількості людей, які місяцями працюють, щоб повернути хоча б одну дитинку. Це багато безпекових ризиків, у тому числі й для тих, хто допомагає в цьому. Про те, хто ці люди, і як усе відбувається, я зараз говорити не можу…"

"Україна робить усе можливе, але, на жаль, цього недостатньо. Звичні інструменти дипломатії не діють, вимоги міжнародного гуманітарного права на агресора не діють, тому єдиного механізму не існує, а типові правила не працюють. Наше завдання – бути в постійному пошуку таких шляхів та бути в діалозі з тими, хто нас підтримує".

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Теми: Росіядепортація дітивійна
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