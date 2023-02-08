У промові Байден пообіцяв співпрацювати з республіканцями

Президент Штатів Джо Байден у промові "Про стан держави" назвав американську демократію "незламною" і пообіцяв співпрацювати з республіканцями.

Джерело: пряма трансляція промови Байдена, Reuters

Пряма мова: "Нам часто кажуть, що демократи і республіканці не можуть працювати разом. Але за останні два роки ми довели цинікам і скептикам, що вони помиляються.

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Мої друзі-республіканці вважають, що якщо ми змогли працювати разом у минулому Конгресі, то немає жодних причин, чому ми не зможемо працювати разом і знайти консенсус з важливих питань і в цьому Конгресі".

Деталі: У своєму першому виступі на спільному засіданні Конгресу після того, як республіканці взяли під контроль Палату представників у січні, Байден відзначив прогрес у постпандемічній економіці і підкреслив, що розколотий Конгрес може подолати свої розбіжності.

Спікер Кевін Маккарті, республіканець, вперше сидів позаду Байдена під час виступу.

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"Пане спікере, я не хочу псувати вашу репутацію, але я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами", - сказав Байден, викликавши сміх.

Одним із випробувань цього виклику стане спроба Білого дому підняти стелю державного боргу в 31,4 трильйона доларів, яка має бути знята в найближчі місяці, щоб уникнути дефолту. Білий дім заявив, що Байден не буде вести переговори щодо цієї необхідності; республіканці хочуть скорочення витрат в обмін на їхню підтримку.

Напередодні президентської кампанії 2024 року Байден сказав, що економіка виграє від 12 мільйонів нових робочих місць, COVID-19 більше не контролює життя американців, а американська демократія залишається неушкодженою, незважаючи на найбільшу загрозу з часів Громадянської війни.

"Сьогодні, хоч і в синцях, наша демократія залишається непохитною і незламною", - сказав він.