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Байден: Ми збудували глобальну коаліцію і стоїмо з народом України проти агресії Путіна

Ольга Глущенко Середа, 8 лютого 2023, 05:15
ДЖО БАЙДЕН, фото: GETTY IMAGES

Президент Штатів Джо Байден у промові "Про стан держави" назвав війну Росії в Україні найбільшим тестом для світу, і запевнив, що Штати будуть підтримувати українців стільки, скільки буде необхідно.

Джерело: пряма трансляція промови Байдена

Пряма мова: "Я говорив у цій палаті про брутальну війну Володимира Путіна проти України.

Це було випробуванням для Америки, для всього світу.

Чи ми будемо відстоювати найбільш основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет, чи ми будемо відстоювати право людей жити вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії?

Через один рік ми знаємо відповідь: так, ми будемо!

І так, ми це зробили! Ми це зробили!

ВІДЕО ДНЯ

…Ми об’єднали НАТО і збудували глобальну коаліцію. Ми вистояли проти агресії Путіна.

Ми стоїмо з народом України. Ми будемо стояти з вами (українцями - ред.) стільки, скільки буде потрібно".

Деталі: Говорячи про інфляцію як глобальну проблему, Байден зазначив, що її причинами є пандемія і "несправедлива та жорстока війна Путіна в Україні", яка призвела до перебоїв у постачанні та заблокувала вивезення зерна з України.

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Теми: СШАБайденвійнаРосія
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