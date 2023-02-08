Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден: Ми збудували глобальну коаліцію і стоїмо з народом України проти агресії Путіна

Ольга Глущенко Середа, 8 лютого 2023, 04:15
Байден: Ми збудували глобальну коаліцію і стоїмо з народом України проти агресії Путіна
ДЖО БАЙДЕН, фото: GETTY IMAGES

Президент Штатів Джо Байден у промові "Про стан держави" назвав війну Росії в Україні найбільшим тестом для світу, і запевнив, що Штати будуть підтримувати українців стільки, скільки буде необхідно.

Джерело: пряма трансляція промови Байдена

Пряма мова: "Я говорив у цій палаті про брутальну війну Володимира Путіна проти України.

Реклама:

Це було випробуванням для Америки, для всього світу.

Чи ми будемо відстоювати найбільш основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет, чи ми будемо відстоювати право людей жити вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії?

Через один рік ми знаємо відповідь: так, ми будемо!

ВІДЕО ДНЯ

І так, ми це зробили! Ми це зробили!

…Ми об’єднали НАТО і збудували глобальну коаліцію. Ми вистояли проти агресії Путіна.

Ми стоїмо з народом України. Ми будемо стояти з вами (українцями - ред.) стільки, скільки буде потрібно".

Деталі: Говорячи про інфляцію як глобальну проблему, Байден зазначив, що її причинами є пандемія і "несправедлива та жорстока війна Путіна в Україні", яка призвела до перебоїв у постачанні та заблокувала вивезення зерна з України.

Теми: СШАБайденвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Ворог гатив по Сумщині: 125 прильотів, загинула жінка
Польща відправить Україні третій пакет енергетичної допомоги
Росія не має бойової потужності для масштабного наступу в "нереалістичні терміни" – ISW
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 22 населених пунктів – зведення
Останні новини
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
Усі новини...
Реклама: