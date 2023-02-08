Захисники за добу знищили понад 900 окупантів, літак, гелікоптер і 8 танків
Середа, 8 лютого 2023, 08:11
Сили оборони України ліквідували 910 окупантів, 15 бойових броньованих машин, 8 танків, ворожі літак та гелікоптер лише за минулу добу.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,
- танків – 3 253 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од,
- артилерійських систем – 2 236 (+4) од,
- РСЗВ – 461 (+0) од,
- засобів ППО – 228 (+1) од,
- літаків – 295 (+1) од,
- гелікоптерів – 285 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од,
- крилатих ракет – 796 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,
- спеціальної техніки – 211 (+3) од.
Дані уточнюються.
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