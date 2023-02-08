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Захисники за добу знищили понад 900 окупантів, літак, гелікоптер і 8 танків

Ірина БалачукСереда, 8 лютого 2023, 08:11
Українські танкісти. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України ліквідували 910 окупантів, 15 бойових броньованих машин, 8 танків, ворожі літак та гелікоптер лише за минулу добу.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 253 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2 236 (+4) од,
  • РСЗВ – 461 (+0) од,
  • засобів ППО – 228 (+1) од,
  • літаків – 295 (+1) од,
  • гелікоптерів – 285 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –  1 961 (+3) од,
  • крилатих ракет – 796 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 211 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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