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Розвідка Британії оцінила ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 07:58
Розвідка Британії оцінила ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі
Скриншот з deepstatemap.live

Після того, як Росія вивела свої війська із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, на складній мережі островів і водних шляхів, що утворюють дельту Дніпра, тривають бойові зіткнення і розвідка.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

Російські сили майже напевно використовували невеликі катери, намагаючись закріпитися на ключових островах.

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Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських форпостів.

Обидві сторони, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка тримає під контролем Дніпровську затоку, йдеться у зведенні.

Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки і попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати масштабну атаку через річку. Британська розвідка вважає малоймовірним, що Росія спробує форсувати Дніпро – це було б надзвичайно складно і дорого.

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Раніше британська розвідка повідомляла, що російське командування наказало обстрілювати звільнений Херсон, швидше за все, щоб знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро.

Теми: Українавійна
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