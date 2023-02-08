Розвідка Британії оцінила ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі

Після того, як Росія вивела свої війська із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, на складній мережі островів і водних шляхів, що утворюють дельту Дніпра, тривають бойові зіткнення і розвідка.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

Російські сили майже напевно використовували невеликі катери, намагаючись закріпитися на ключових островах.

Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських форпостів.

Обидві сторони, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка тримає під контролем Дніпровську затоку, йдеться у зведенні.

Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки і попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати масштабну атаку через річку. Британська розвідка вважає малоймовірним, що Росія спробує форсувати Дніпро – це було б надзвичайно складно і дорого.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російське командування наказало обстрілювати звільнений Херсон, швидше за все, щоб знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро.