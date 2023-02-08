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Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard

Середа, 8 лютого 2023, 09:22

До кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard та іншу техніку. 

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

За його словами, до кінця місяця Україна отримає більше керованих ракет, а також п'ять ЗСУ Gepard та п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs 

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П'ять мостоукладачів типу Biber буде поставлено у березні.

У вівторок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва і передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Leopard 2.

Там він зокрема оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн, а танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну до кінця березня.

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Теми: Німеччиназброя
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