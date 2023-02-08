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Зеленський у середу відвідає Британію

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 10:38
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у середу, 8 лютого" відвідає Велику Британію.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на офіс британського прем’єра повідомляє Sky News.

"Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії, щоб зустрітися з Ріші Сунаком та українськими військовими" - йдеться у повідомленні.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами" – заявив прем’єр Ріші Сунак, якого цитує Evening Standard.

З початку російського вторгнення Зеленський здійснив лише одну поїздку за межі України, коли поїхав до Сполучених Штатів і зупинився в Польщі на зворотному шляху перед Різдвом.

Очікується, що Зеленський також виступить перед британським парламентом.

Після цього він у четвер має прибути до Брюсселя для участі в саміті ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб ЄС, що викликало занепокоєння щодо його безпеки.

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Теми: ЗеленськийВелика Британія
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