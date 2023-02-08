Зеленський у середу відвідає Британію

Президент Володимир Зеленський у середу, 8 лютого" відвідає Велику Британію.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на офіс британського прем’єра повідомляє Sky News.

"Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії, щоб зустрітися з Ріші Сунаком та українськими військовими" - йдеться у повідомленні.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами" – заявив прем’єр Ріші Сунак, якого цитує Evening Standard.

З початку російського вторгнення Зеленський здійснив лише одну поїздку за межі України, коли поїхав до Сполучених Штатів і зупинився в Польщі на зворотному шляху перед Різдвом.

Очікується, що Зеленський також виступить перед британським парламентом.

Після цього він у четвер має прибути до Брюсселя для участі в саміті ЄС.

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Як повідомлялося, після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб ЄС, що викликало занепокоєння щодо його безпеки.