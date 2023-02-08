Британія оголосить про надання зброї більшої дальності і навчання українських пілотів

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Про це повідомили на Даунінг-стріт напередодні неоголошеного візити президента України Володимира Зеленського до Британії, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Це перший візит українського лідера до Британії з початку російського вторгнення майже рік тому.

Як зазначили на Даунінг-стріт, Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військових, включивши до неї пілотів винищувачів і морських піхотинців, "гарантуючи, що Україна матиме армію, здатну захищати свої інтереси в майбутньому". Відзначається, що підготовка забезпечить пілотам можливість керувати сучасними винищувачами, які відповідають стандартам НАТО.

За даними Даунінг-стріт, завдяки програмі підготовки новобранців, яка вже діє у Великій Британії, за останні шість місяців до бойової готовності було приведено 10 тисяч українських військовослужбовців, а цього року планується підготувати ще 20 тисяч українських солдатів.

Сьогодні також очікується оголошення про подальші санкції, в тому числі проти тих, хто допомагав президенту РФ Владіміру Путіну нарощувати свої статки, і компаній, які отримують прибутки від військової машини Кремля.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський у середу 8 лютого відвідає Велику Британію.

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Очікується, що Зеленський виступить у парламенті Британії в середу, а потім вирушить до Брюсселя.