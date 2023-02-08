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Лубінець пошматував членський квиток Європейського інституту омбудсмана на знак протесту

Станіслав ПогоріловСереда, 8 лютого 2023, 12:18
Лубінець пошматував членський квиток Європейського інституту омбудсмана на знак протесту
Дмитро Лубінець, фото: Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що виходить зі складу Європейського інституту Омбудсмана через незаконний вивіз членом організації з Австрії до Росії 2 українських дітей, при цьому він демонстративно пошматував членський квиток організації.

Джерело: Лубінець у Facebook

Пряма мова Лубінця: "Надіслав терміновий лист членам Європейського інституту омбудсмана про вихід із цього об’єднання. Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, "правозахисник Європейського інституту омбудсмана (ЄІО)" вивіз на територію РФ.

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За інформацією ЗМІ, це зробив доктор Йозеф Зігеле, Генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмана Тіролю. Владою Австрії розпочате офіційне розслідування щодо дій Й. Зігеле".

Деталі: Лубінець підкреслив, що дії Зігеле є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Він також заявив, що насильницька передача дітей у даному випадку "є однією з ознак геноциду".

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За словами українського омбудсмана, в ЄІО не провели внутрішнього розслідування та не наклали санкції на Зігеле. Президент організації не відповів на запити Лубінця.

"Звернувся до колег, які є членами Інституту, розглянути можливість негайного виходу із Європейського інституту омбудсмана та засудити дії його керівництва", - підкреслив він.

Теми: омбудсменУкраїнадітиРосія
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