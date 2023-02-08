Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

15 років за ґратами проведе киянин, який коригував удари по столиці з "Градів" та "Смерчів"

Валентина РоманенкоСереда, 8 лютого 2023, 13:50
фото прокуратури

До 15 років ув’язнення засуджено за державну зраду киянина, який передавав ворогові позиції ЗСУ.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: Суд визнав винним 58-річного мешканця Києва у державній зраді та засудив до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор довів, що обвинувачений після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створив телеграм-канал, у якому поширював текстові повідомлення та статті антиукраїнського характеру.

Використовуючи вказаний телеграм-канал, киянин передавав представнику збройних сил Російської Федерації інформацію про розташування військової техніки та підрозділів ЗСУ на території міста Києва.

Прокуратура наголошує, що за координатами зрадника в подальшому ворог неодноразово здійснював обстріли зазначених підрозділів, внаслідок чого дві особи загинули та 4 особи отримали тілесні ушкодження.

Крім того, зловмисник закликав через соцмережу до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

ВІДЕО ДНЯ
 

Чоловіка затримали у березні 2022 року.

Під час обшуків у його квартирі правоохоронці виявили електронні файли з переліком і координатами українських військових об’єктів.

6 лютого 2023 року Солом’янський районний суд міста Києва оголосив йому вирок.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Читайте УП В Google News

Теми: війнаКиївпрокуратураСБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького - джерело

Через атаку РФ пошкоджено 4 теплоелектростанції ДТЕК

У Туреччині врятували з-під завалів українку та її 4-річного сина

оновлено від 08:32По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога

Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді

ОновленоЗалужний повідомив, що ракети РФ залетіли в повітряний простір країни НАТО, Румунія заперечує

Усі новини...
війна
РФ вдень обстріляла Харківщину: 4 поранених, у тому числі 10-річна дитина
Росія спробує наступати на Харківську чи Запорізьку області – Данілов
Нацгвардійці "приземлили" ворожий гелікоптер під Бахмутом
Останні новини
14:13
Прем’єр Польщі допустив подальше закриття кордону з Білоруссю
14:08
Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ – Залужний
14:08
відеоКиївські студенти-дизайнери перенесли пару в метро через повітряну тривогу
14:04
В енергосистемі значний дефіцит, найскладніша ситуація на Харківщині – Укренерго
13:58
фото На кордоні України та Румунії відкрили новий автомобільний пункт пропуску
13:53
ДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького - джерело
13:53
Курс валют на 10 лютого: готівковий долар дешевшає, євро - навпаки
13:50
УВАГАКубок ATP, футболка Маліновського, ящик вина від Stakhovsky Wines: за донати на дрони
13:48
Прем’єрка Молдови оголосила про відставку уряду
13:44
Через атаку РФ пошкоджено 4 теплоелектростанції ДТЕК
Усі новини...