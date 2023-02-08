15 років за ґратами проведе киянин, який коригував удари по столиці з "Градів" та "Смерчів"
До 15 років ув’язнення засуджено за державну зраду киянина, який передавав ворогові позиції ЗСУ.
Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ
Деталі: Суд визнав винним 58-річного мешканця Києва у державній зраді та засудив до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурор довів, що обвинувачений після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створив телеграм-канал, у якому поширював текстові повідомлення та статті антиукраїнського характеру.
Використовуючи вказаний телеграм-канал, киянин передавав представнику збройних сил Російської Федерації інформацію про розташування військової техніки та підрозділів ЗСУ на території міста Києва.
Прокуратура наголошує, що за координатами зрадника в подальшому ворог неодноразово здійснював обстріли зазначених підрозділів, внаслідок чого дві особи загинули та 4 особи отримали тілесні ушкодження.
Крім того, зловмисник закликав через соцмережу до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.
Чоловіка затримали у березні 2022 року.
Під час обшуків у його квартирі правоохоронці виявили електронні файли з переліком і координатами українських військових об’єктів.
6 лютого 2023 року Солом’янський районний суд міста Києва оголосив йому вирок.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.