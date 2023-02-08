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15 років за ґратами проведе киянин, який коригував удари по столиці з "Градів" та "Смерчів"

Валентина РоманенкоСереда, 8 лютого 2023, 12:50
15 років за ґратами проведе киянин, який коригував удари по столиці з Градів та Смерчів
фото прокуратури

До 15 років ув’язнення засуджено за державну зраду киянина, який передавав ворогові позиції ЗСУ.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: Суд визнав винним 58-річного мешканця Києва у державній зраді та засудив до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Прокурор довів, що обвинувачений після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створив телеграм-канал, у якому поширював текстові повідомлення та статті антиукраїнського характеру.

Використовуючи вказаний телеграм-канал, киянин передавав представнику збройних сил Російської Федерації інформацію про розташування військової техніки та підрозділів ЗСУ на території міста Києва.

Прокуратура наголошує, що за координатами зрадника в подальшому ворог неодноразово здійснював обстріли зазначених підрозділів, внаслідок чого дві особи загинули та 4 особи отримали тілесні ушкодження.

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Крім того, зловмисник закликав через соцмережу до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

 

Чоловіка затримали у березні 2022 року.

Під час обшуків у його квартирі правоохоронці виявили електронні файли з переліком і координатами українських військових об’єктів.

6 лютого 2023 року Солом’янський районний суд міста Києва оголосив йому вирок.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Теми: війнаКиївпрокуратураСБУ
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