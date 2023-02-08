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РФ зранку обстріляла житлові квартали Херсона: 2 поранених, пошкоджений дитсадок

"Українська правда"Середа, 8 лютого 2023, 13:18
РФ зранку обстріляла житлові квартали Херсона: 2 поранених, пошкоджений дитсадок
Скрін з відео, наслідки обстрілу Херсона 8 лютого

Росіяни зранку 8 лютого обстріляли житлові квартали Херсона, внаслідок чого отримали поранення двоє людей, у тому числі підліток, а також був пошкоджений дитячий садок.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА, Суспільне із посиланням на коментар керівника пресофісу Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова

Дослівно ОВА: "На вулиці Ломоносова ворожі снаряди понівечили будинок. Постраждали двоє людей: 40-річний чоловік та 15-річний хлопець. У обох легка контузія, тож лікарі надали їм допомогу на місці. Обійшлося без серйозних наслідків для здоров'я".

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Деталі: Суспільне повідомляє, що місто обстріляли з артилерії зранку. Снаряд влучив в будинок – чоловік з сином отримали легку контузію.

Крім того, армія РФ обстріляла дитячий садок у Херсоні, у ньому вибиті всі вікна.

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Теми: Херсонобстріл
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