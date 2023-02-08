Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ДСНС розповіли, чи загрожують землетруси Україні

Ірина БалачукСереда, 8 лютого 2023, 14:36
Володимир Демчук. Фото Укрінформа

Ризики землетрусу на території України є, але вони далеко не такі значні, як у Туреччині.

Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука

Пряма мова Демчука: "У першу чергу це (повідомлення про ймовірність землетрусу в Україні – ред.) поширюється з метою посіяти паніку серед населення. Безумовно, ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. І зараз говорити, що Україні загрожують такого ж роду масштабні землетруси, ми не можемо".

Деталі: Він також додав, що відповідні фахівці можуть підтвердити його слова.

Представник ДСНС зазначив, що Україна долучилась до ліквідації наслідків трагедії, відправивши своїх рятувальників до Туреччини.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ДСНСУкраїнастихійне лихоТуреччина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького - джерело

Через атаку РФ пошкоджено 4 теплоелектростанції ДТЕК

У Туреччині врятували з-під завалів українку та її 4-річного сина

оновлено від 08:32По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога

Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді

ОновленоЗалужний повідомив, що ракети РФ залетіли в повітряний простір країни НАТО, Румунія заперечує

Усі новини...
ДСНС
Посол України показав, як українські рятувальники вирушають до Туреччини
У Херсоні через обстріли за день виникло 5 пожеж
Російські дрони і ракети вбили 11 українців 26 січня - ДСНС
Останні новини
14:13
Прем’єр Польщі допустив подальше закриття кордону з Білоруссю
14:08
Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ – Залужний
14:08
відеоКиївські студенти-дизайнери перенесли пару в метро через повітряну тривогу
14:04
В енергосистемі значний дефіцит, найскладніша ситуація на Харківщині – Укренерго
13:58
фото На кордоні України та Румунії відкрили новий автомобільний пункт пропуску
13:53
ДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького - джерело
13:53
Курс валют на 10 лютого: готівковий долар дешевшає, євро - навпаки
13:50
УВАГАКубок ATP, футболка Маліновського, ящик вина від Stakhovsky Wines: за донати на дрони
13:48
Прем’єрка Молдови оголосила про відставку уряду
13:44
Через атаку РФ пошкоджено 4 теплоелектростанції ДТЕК
Усі новини...