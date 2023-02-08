У ДСНС розповіли, чи загрожують землетруси Україні
Середа, 8 лютого 2023, 14:36
Ризики землетрусу на території України є, але вони далеко не такі значні, як у Туреччині.
Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука
Пряма мова Демчука: "У першу чергу це (повідомлення про ймовірність землетрусу в Україні – ред.) поширюється з метою посіяти паніку серед населення. Безумовно, ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. І зараз говорити, що Україні загрожують такого ж роду масштабні землетруси, ми не можемо".
Деталі: Він також додав, що відповідні фахівці можуть підтвердити його слова.
Представник ДСНС зазначив, що Україна долучилась до ліквідації наслідків трагедії, відправивши своїх рятувальників до Туреччини.
Передісторія:
- Внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад 7900 людей, десятки тисяч були поранені.
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