У ДСНС розповіли, чи загрожують землетруси Україні

Ризики землетрусу на території України є, але вони далеко не такі значні, як у Туреччині.

Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука

Пряма мова Демчука: "У першу чергу це (повідомлення про ймовірність землетрусу в Україні – ред.) поширюється з метою посіяти паніку серед населення. Безумовно, ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. І зараз говорити, що Україні загрожують такого ж роду масштабні землетруси, ми не можемо".

Деталі: Він також додав, що відповідні фахівці можуть підтвердити його слова.

Представник ДСНС зазначив, що Україна долучилась до ліквідації наслідків трагедії, відправивши своїх рятувальників до Туреччини.

Передісторія:

Внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад 7900 людей, десятки тисяч були поранені.