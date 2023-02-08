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У ДСНС розповіли, чи загрожують землетруси Україні

Ірина БалачукСереда, 8 лютого 2023, 13:36
У ДСНС розповіли, чи загрожують землетруси Україні
Володимир Демчук. Фото Укрінформа

Ризики землетрусу на території України є, але вони далеко не такі значні, як у Туреччині.

Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука

Пряма мова Демчука: "У першу чергу це (повідомлення про ймовірність землетрусу в Україні – ред.) поширюється з метою посіяти паніку серед населення. Безумовно, ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. І зараз говорити, що Україні загрожують такого ж роду масштабні землетруси, ми не можемо".

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Деталі: Він також додав, що відповідні фахівці можуть підтвердити його слова.

Представник ДСНС зазначив, що Україна долучилась до ліквідації наслідків трагедії, відправивши своїх рятувальників до Туреччини.

Передісторія: 

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Теми: ДСНСУкраїнастихійне лихоТуреччина
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