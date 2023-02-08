Зеленський у парламенті Британії: Росія програє і перемога над нею змінить світ

Президент Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Великої Британії заявив, що Росія програє у війні і це змінить світ.

Про це пише "Європейська правда".

"Ми завжди будем обрати гору над злом. Це лежить в основі наших і ваших традицій. Але як тільки старе зло переможено, нове намагається підняти голову…Але ми знаємо: свобода – переможе, ми знаємо, що Росія – програє", - сказав Зеленський, а зал на цих словах почав аплодувати.

Він додав, що перемога змінить світ і це будуть зміни, яких світ довго потребував.

"Британія іде разом з нами до найбільшої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. Після перемоги будь-який агресор – великий чи малий – знатиме, що на нього чекає у разі атаки на міжнародний порядок", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що британський прем'єр Ріші Сунак має оголосити про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.

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Нагадаємо, Британія оголосила про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, таку як безпілотники.