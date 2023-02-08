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Землетрус у Туреччині: на двох українських АЕС відчувались незначні поштовхи

Станіслав ПогоріловСереда, 8 лютого 2023, 16:05
Фото: Енергоатом

В НАЕК "Енергоатом" повідомили, що після потужного землетрусу в Туреччині, незначні поштовхи спостерігались на Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС.

Джерело: пресслужба "Енергоатома"

Дослівно: "Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули і в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС".

Деталі: Повідомляється, що на всіх АЕС є обладнання, яке фіксує поштовхи земної кори. Головний центр спеціального контролю відслідковує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій.

За словами президент "Енергоатома Петра Котіна, всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону, їх будували на найбільш безпечних ділянках.

Також на АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.

Для довідки:

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Західні фахівці використовують шкалу, яка враховує фізичні наслідки руйнування, а не енергію, як за шкалою Ріхтера. Тому 8 - 9 балів (зафіксовані у Туреччині) прирівнюються до 6 - 7 балів за шкалою Ріхтера.

Що було раніше: Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.  Загинули понад 7900 людей, десятки тисяч були поранені.

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Теми: АЕСстихійне лихоТуреччинаУкраїна
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