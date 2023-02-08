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Україна почне готувати кадри для Криму – Верещук

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 15:12
Україна почне готувати кадри для Криму – Верещук
верещук на нараді, фото мінреінтеграції

Віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що дуже скоро українські відомства почнуть готувати кадровий резерв для Криму.

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на міжвідомчій нараді, повідомляється на сайті міністерства

Пряма мова: "Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму".

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Деталі: У нараді взяли участь представники силового блоку, постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, народні депутати, а також представники громадських організацій.

 
Фото з наради
джерело: мінреінтеграції

Верещук зазначила, що реінтеграція Криму має низку особливостей - це і значна кількість населення, і тривалий період тимчасової окупації. Все це потрібно врахувати при розробці законодавчої бази і під час реінтеграції на практиці.

Нагадаємо: Указом президента від 24 березня 2021 року введено в дію рішення РНБО про Стратегію деокупації та реінтеграції АР Крим та м. Севастополя. Того ж року розпорядженням уряду затверджено План заходів з реалізації цієї Стратегії.

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Теми: Кримдеокупація
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