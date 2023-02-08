2 ракети, випущені з літаків, вдарили по Чернігівщині – є постраждалі

8 лютого дві ракети типу "повітря – земля" вдарили по Семенівській громаді Чернігівської області під час повітряної тривоги.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, оперативне командування "Північ"

Пряма мова Чауса: "Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу "повітря-земля". Інформація про жертви та руйнування уточнюється".

Деталі: ОК "Північ" інформує, що російська армія обстріляла з авіації прикордонний населений пункт на Чернігівщині.

Близько 15:45 у командуванні спостерігали 2 реактивних літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район н.п. Семенівка.

Авіаракети влучили в промислову будівлю в районі села Семенівка.

Станом на 17:16 двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. Ще троє, попередньо, залишаються під завалами, повідомили в ОК "Північ".

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На місці працюють рятувальники.

Інші деталі: Раніше в середу, за повідомленням ОК "Північ", російська армія обстріляла з артилерії прикордонне село Гай на Чернігівщині, спричинила руйнування.

"З 09:23 до 11:05 надійшла інформація про 22 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, по н.п. Гай. Втрат серед о/с та техніки немає. Втрат серед місцевого населення немає. Під час обстрілу було влучання в нежилий будинок", – повідомило ОК "Північ".