Перші українські рятувальники прибули до Туреччини: з собою – Starlink та дрони

Перша група українських рятувальників прибула до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Перша група зведеного загону ДСНС, до складу якого увійшли рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування, пожежні-рятувальники, медики, кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування вже прибули до аеропорту м. Газіантеп і готові вирушити до місця проведення пошуково-рятувальних робіт, щоб приєднатися до міжнародної команди пошуковців".

Деталі: У ДСНС додали, що друга група рятувальників прямує наземним шляхом і приєднається одразу по прибуттю на місце призначення.

Групи забезпечені супутниковими терміналами Starlink, дронами, технікою та всім необхідним обладнанням для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції.

Рятувальники повідомили, що загалом на ліквідацію наслідків землетрусу від України направлено 87 людей особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

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