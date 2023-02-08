Перші українські рятувальники прибули до Туреччини: з собою – Starlink та дрони
Перша група українських рятувальників прибула до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "Перша група зведеного загону ДСНС, до складу якого увійшли рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування, пожежні-рятувальники, медики, кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування вже прибули до аеропорту м. Газіантеп і готові вирушити до місця проведення пошуково-рятувальних робіт, щоб приєднатися до міжнародної команди пошуковців".
Деталі: У ДСНС додали, що друга група рятувальників прямує наземним шляхом і приєднається одразу по прибуттю на місце призначення.
Групи забезпечені супутниковими терміналами Starlink, дронами, технікою та всім необхідним обладнанням для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції.
Рятувальники повідомили, що загалом на ліквідацію наслідків землетрусу від України направлено 87 людей особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.
Що передувало:
- Вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.
- Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії нині становить не менше 8 тисяч 764 осіб.