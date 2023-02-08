Росіяни знову обстріляли Херсон: загинув літній містянин

У вівторок вдень російська армія завдала удару по середмістю Херсона, внаслідок чого загинув літній чоловік.

Джерело: Херсонська облдержадміністрація у Telegram

Дослівно: "рашисти вкотре обстріляли середмістя Херсона. Через удар ворожої артилерії загинув літній херсонець, якого обстріл застав на вулиці".

Деталі: Повідомляється, що також ворог уже вчетверте завдав удару по дитячому центру реабілітації. Тепер установа стоїть побита російськими снарядами.

Крім того, російський снаряд влучив у житловий будинок у Дніпровському районі міста. Це сталося близько полудня.

Будівля зазнала серйозних руйнувань – сильно пошкоджено дах, стіни, вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна та двері.

Дослівно: "Дивом ніхто не постраждав. Під час обстрілу подружжя пішло за покупками до магазину, у будинку залишилися дідусь з 5-річним онуком. На щастя, в момент обстрілу вони готували обід в тій частині будинку, в яку не прилетів ворожий снаряд".