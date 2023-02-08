Зеленський зустрівся із королем Чарльзом

Президент України Володимир Зеленський відвідав Букінгемський палац, де мав аудієнцію з британським королем Чарльзом III.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це перша зустріч британського монарха із Зеленським. Британські ЗМІ відзначили, що на фотографіях монарх у костюмі, тоді як Зеленський був одягнений у джемпер і штани у військовому стилі.

Володимир Зеленський і король Чарльз III Фото Офісу президента України

Зеленський повідомив, що привітав короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ з нещодавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові.

"Для мене честь – бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. Вдячний Його Величності за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії", – зазначив Зеленський.

Зеленський поїхав на аудієнцію до короля відразу із парламенту Британії, де він виступив із промовою.

ЗМІ повідомили, що після візиту до Лондона у середу ввечері Зеленський поїде до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції та канцлером Німеччини.

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Раніше повідомлялося, що британський прем'єр Ріші Сунак має оголосити про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Нагадаємо, Британія оголосила про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, таку як безпілотники.