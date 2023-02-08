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Прем'єр Британії доручив перевірити, які літаки можна передати Україні

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 16:43
Прем'єр Британії доручив перевірити, які літаки можна передати Україні
ріші сунак, Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса вивчити питання про те, які літаки країна могла б потенційно надати Україні.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони дослідити, які літаки ми могли б надати, але, щоб було зрозуміло, це довгострокове рішення, а не короткострокова допомога, яка зараз найбільше потрібна Україні", - сказав речник прем'єра.

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За його словами, Лондон вважає правильним надавати як необхідну зараз зброю, таку як танки Challenger, додаткові гармати, засоби дальньої дії, які можуть допомогти виграти війну зараз, так і дивиться на середньострокову і довгострокову перспективу, щоб забезпечити Україну всіма можливими можливостями, яких вона потребує.

Раніше Сунак оголосив про плани тренувати українських пілотів, з часом прокладаючи їм шлях до того, щоб вони могли літати на літаках стандарту НАТО.

"Очевидно, що ми хочемо, щоб це почалося якомога швидше. Я думаю, що ми прагнемо зробити все можливе, щоб навчити цих пілотів якомога швидше. Але це складна військова техніка. І, як ви знаєте, нинішній період підготовки британських пілотів становить близько п'яти років", - сказав речник.

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Зеленський сьогодні у парламенті Британії закликав Лондон та західних союзників надати "крила для свободи", забезпечивши українські військово-повітряні сили сучасними літаками.

Теми: авіаВелика БританіяУкраїнавійна
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