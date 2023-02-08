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Більшість швейцарців підтримують реекспорт озброєння в Україну – опитування

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 18:14

Швейцарці підтримують надання дозволу третім країнам передавати Україні озброєння та боєприпаси швейцарського виробництва.

Про це свідчать результати опитування, пише "Європейська правда" із посиланням на Swiss Info.

За підсумками опитування, проведеного цюрихським інститутом вивчення громадської думки "Сотомо", 55% респондентів відповіли, що вони були б "за" чи "швидше за" видачу Берном дозволів третім країнам здійснювати реекспорт боєприпасів та озброєнь в Україну.

Приблизно 5% поки не визначилися, 40% були або "проти", або "швидше проти" такого кроку.

Негативне ставлення щодо цього питання  спостерігається серед тих, хто голосує з правих чи правоцентристських позицій та підтримує, наприклад, Швейцарську народну партію (SVP): 74% її прихильників відкинули пропозицію про лібералізацію правил та умов експорту військових матеріалів і товарів подвійного призначення.

Швейцарія раніше вже кілька разів відхиляла прохання Німеччини дозволити їй реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва до України, заявивши, що такий крок суперечив би її нейтральному статусу. Відповідно до чинного законодавства покупці швейцарського військового майна повинні підписати зобов'язання отримувати у Швейцарії дозвіл на реекспорт зброї або боєприпасів швейцарського виробництва, причому такого роду постачання до країн, залучених у збройні конфлікти, виключені з самого початку.

11 січня Іспанія заявила, що Швейцарія відмовила їй у дозволі на реекспорт військового спорядження швейцарського виробництва в Україну. Однак останніми днями Берн став об'єктом посиленого міжнародного тиску: багато країн,  політичні та громадські діячі, а також окремі громадяни України, звертаються до Швейцарії з проханням переглянути законодавчі засади свого військово-технічного співробітництва із зарубіжними країнами.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, провідні політики у Швейцарії закликають продати майже 100 законсервованих танків Leopard 2 за символічну плату Польщі, Словаччині та Чехії замість танків, які їхні уряди планують відправити в Україну.

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Теми: ШвейцаріязброяУкраїнаопитування
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