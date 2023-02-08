Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Більшість швейцарців підтримують реекспорт озброєння в Україну – опитування

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 17:14

Швейцарці підтримують надання дозволу третім країнам передавати Україні озброєння та боєприпаси швейцарського виробництва.

Про це свідчать результати опитування, пише "Європейська правда" із посиланням на Swiss Info.

За підсумками опитування, проведеного цюрихським інститутом вивчення громадської думки "Сотомо", 55% респондентів відповіли, що вони були б "за" чи "швидше за" видачу Берном дозволів третім країнам здійснювати реекспорт боєприпасів та озброєнь в Україну.

Реклама:

Приблизно 5% поки не визначилися, 40% були або "проти", або "швидше проти" такого кроку.

Негативне ставлення щодо цього питання  спостерігається серед тих, хто голосує з правих чи правоцентристських позицій та підтримує, наприклад, Швейцарську народну партію (SVP): 74% її прихильників відкинули пропозицію про лібералізацію правил та умов експорту військових матеріалів і товарів подвійного призначення.

Швейцарія раніше вже кілька разів відхиляла прохання Німеччини дозволити їй реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва до України, заявивши, що такий крок суперечив би її нейтральному статусу. Відповідно до чинного законодавства покупці швейцарського військового майна повинні підписати зобов'язання отримувати у Швейцарії дозвіл на реекспорт зброї або боєприпасів швейцарського виробництва, причому такого роду постачання до країн, залучених у збройні конфлікти, виключені з самого початку.

ВІДЕО ДНЯ

11 січня Іспанія заявила, що Швейцарія відмовила їй у дозволі на реекспорт військового спорядження швейцарського виробництва в Україну. Однак останніми днями Берн став об'єктом посиленого міжнародного тиску: багато країн,  політичні та громадські діячі, а також окремі громадяни України, звертаються до Швейцарії з проханням переглянути законодавчі засади свого військово-технічного співробітництва із зарубіжними країнами.

Як повідомлялося, провідні політики у Швейцарії закликають продати майже 100 законсервованих танків Leopard 2 за символічну плату Польщі, Словаччині та Чехії замість танків, які їхні уряди планують відправити в Україну.

Теми: ШвейцаріязброяУкраїнаопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Швейцарія
Швейцарський син Кремля. "Українська правда" знайшла підсанкційного сина російського олігарха
Швейцарія відкинула закиди в недостатньому виконанні санкцій проти Росії
Швейцарський банк Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у РФ, про закриття рахунків
Останні новини
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
Усі новини...
Реклама: