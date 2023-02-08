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"Вирізали нирку і назад на фронт": ГУР перехопило розповідь російського солдата

Євген КізіловСереда, 8 лютого 2023, 17:20
Вирізали нирку і назад на фронт: ГУР перехопило розповідь російського солдата
Getty Images

Окупант розповідає своєму товаришу про випадок, коли важкопораненому російському бійцю видалили нирку і швидко повернули на фронт.

Джерело: перехоплення телефонної розмови, яку Головне управління розвідки публікує в Telegram

Деталі: Також із перехоплення випливає, що документального оформлення операції не було.

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Пряма мова: "Е*ануло ему, короче… вырезали одну почку, понял?.. Дома просидел месяца два, позвонили, опять забрали с одной почкой… почки у него по факту нету, по бумагам это нигде не проходит… кто делал операцию — вообще неизвестно… вырезали почку в Ясиноватой… отвезли потом отлёживаться в Донецк".

Теми: розвідкавійнаРосія
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