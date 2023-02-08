Міністр оборони Німеччини анонсував "танковий саміт" країн, які передають Україні Leopard

Міністри оборони країн, які сформують альянс навколо передачі танків Leopard Україні, проведуть зустріч наступного тижня.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Варшави, пише "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"У нас також є спільний проєкт із Польщею, а саме - ми постачатимемо Leopard 2A6, Польща - 2A4, і ми домовилися з нашим колегою Маріушем (Блащаком - ред.), що разом із міністром оборони України Олексієм Резніковим ми зустрінемося наступного тижня і запросимо на цю зустріч ті країни, які складуть танкову коаліцію Leopard", - сказав Пісторіус.

За його словами, танкова коаліція ще остаточно не сформована. "До нас приєднаються нові країни. Суть у тому, щоб зібрати в цій коаліції якомога більше країн", - сказав Пісторіус.

Напередодні Пісторіус перебував з візитом у Києві та заявив, що до кінця лютого Берлін передасть Україні керовані ракети, п'ять установок Gepard та іншу техніку.

Він також оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн, а танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну до кінця березня.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard 2.

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Крім того, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.

Міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві повідомив, що Україна має отримати 80 Leopard 1 до кінця року, а перші два десятки мають надійти "до літа".