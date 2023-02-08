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Авіація ЗСУ завдала 24 удари по позиціях росіян – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 лютого 2023, 17:49
Авіація ЗСУ завдала 24 удари по позиціях росіян – Генштаб
Ілюстративне фото з Генштабу

Авіація Збройних сил України протягом минулої доби завдала 24 удари по російських позиціях, артилеристи та ракетники уразили два пункти управління РФ, а також склади з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. 

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А наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів". 

Деталі: Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби російські окупанти завдали 1 ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині та 37 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Берислава та Комишан Херсонської області. 

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Заруцьке, Вовківка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля Сумської області та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Дворічна і Западне на Харківщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Козачої Лопані та Олійникового Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині. 

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине, і Веселе Донецької області. А загалом –  понад 20 населених пунктів. Ворог завдав авіаударів поблизу Іванівського.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки та Мар’їнки. 

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі. 

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Зміївка, Берислав, Шляхове, Львове, Тягинка, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

В Новотроїцькому Херсонської області окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу.

За інформацією Генштабу, росіяни погрожують, що люди, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи

В населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області, російські окупаційні війська проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів. Викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі.  

Теми: Генштабвійна
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