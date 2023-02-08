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Землетрус у Туреччині і Сирії забрав життя уже понад 11 700 людей

Альона Мазуренко Середа, 8 лютого 2023, 19:34
місто Іслахіє, фото: Maxar Technologies

Кількість жертв внаслідок землетрусу, що стався в понеділок 6 лютого у Туреччині та Сирії, сягнула 11700 осіб.

Джерело: AFP

Деталі: Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган визнав "недоліки" після критики реакції його уряду на потужний землетрус, який забрав життя понад 11 700 людей у Туреччині та Сирії.

Масштаби стихійного лиха, яке зрівняло з землею тисячі будівель і заблокувало під завалами невідому кількість людей, завадили операціям з надання допомоги, які і без того були ускладнені морозною погодою.

Ті, хто вижив, були змушені шукати їжу і притулок - а в деяких випадках безпорадно спостерігати, як їхні родичі кличуть на допомогу і зрештою безмовно зникають під завалами.

Постраждалі розповідають про заблокованих під завалами родичів: "Мій племінник, моя невістка і сестра моєї невістки знаходяться в руїнах... Ми не можемо до них дістатися. Ми намагаємося поговорити з ними, але вони не відповідають... Ми чекаємо на допомогу. Минуло вже 48 годин".

Через три дні після землетрусу магнітудою 7,8 балів рятувальники продовжують витягувати з-під завалів людей, що вижили.

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Теми: Туреччинакатастрофи
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