Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Землетрус у Туреччині і Сирії забрав життя уже понад 11 700 людей

Альона Мазуренко Середа, 8 лютого 2023, 18:34
Землетрус у Туреччині і Сирії забрав життя уже понад 11 700 людей
місто Іслахіє, фото: Maxar Technologies

Кількість жертв внаслідок землетрусу, що стався в понеділок 6 лютого у Туреччині та Сирії, сягнула 11700 осіб.

Джерело: AFP

Деталі: Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган визнав "недоліки" після критики реакції його уряду на потужний землетрус, який забрав життя понад 11 700 людей у Туреччині та Сирії.

Реклама:

Масштаби стихійного лиха, яке зрівняло з землею тисячі будівель і заблокувало під завалами невідому кількість людей, завадили операціям з надання допомоги, які і без того були ускладнені морозною погодою.

Ті, хто вижив, були змушені шукати їжу і притулок - а в деяких випадках безпорадно спостерігати, як їхні родичі кличуть на допомогу і зрештою безмовно зникають під завалами.

Постраждалі розповідають про заблокованих під завалами родичів: "Мій племінник, моя невістка і сестра моєї невістки знаходяться в руїнах... Ми не можемо до них дістатися. Ми намагаємося поговорити з ними, але вони не відповідають... Ми чекаємо на допомогу. Минуло вже 48 годин".

ВІДЕО ДНЯ

Через три дні після землетрусу магнітудою 7,8 балів рятувальники продовжують витягувати з-під завалів людей, що вижили.

Теми: Туреччинакатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
Усі новини...
Реклама: