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Роскомнагляд збирає у соцмережах пости про здоров'я Путіна

Євген КізіловСереда, 8 лютого 2023, 19:37
Getty Images

Роскомнагляд щодня відстежує пости про здоров'я Володимира Путіна, всі знайдені публікації збираються в таблиці.

Джерело: проєкт "Агентство", Російська служба ВВС, білоруські хакери "Кіберпартизани"

Деталі: Інформацію вдалося отримати завдяки злому комп'ютерної системи Головного радіочастотного центру - підрозділу медіарегулятора, який здійснили "Кіберпартизани".

Серед внутрішніх документів Роскомнагляду виявлено кілька десятків таблиць з однаковим заголовком "Критичний стан здоров'я Президента РФ В.В. Путіна". Документи були створені з квітня по жовтень 2022 року.

Кожен моніторинг являє собою таблицю Excel, яка містить пости про здоров'я президента за одну добу. Один огляд містить від 50 до 1400 постів і коментарів у соцмережах із посиланнями. Більшість публікацій було зроблено в "Однокласниках", "ВКонтакте" і Telegram. Частина повідомлень, включених до моніторингу, не мають стосунку до здоров'я глави держави, це переказ його заяв на тему медицини або вручення нагород лікарям.

Кількість публікацій у моніторингу сильно залежить від новинного порядку денного. Обговорення хвороб президента зазвичай активізується після повідомлень великих ЗМІ або популярних блогерів на цю тему. Наприклад, 27 квітня зі 153 повідомлень моніторингу 9 постів присвячені тому, що Путін "кульгав і гримасував" на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це після зустрічі писала газета The Sun.

Моніторинг, складений 22 травня 2022 року, налічує 594 повідомлення. Майже всі - пости про те, що "у Путіна рак". Переважно це посилання на інтерв'ю, яке дав політолог Валерій Соловей, який стверджував, що президент страждає на онкологічне захворювання.

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Рак Путіна - практично єдина тема моніторингу від 1 червня, який складається з 1360 повідомлень. Близько половини з них - посилання на відео в YouTube-каналі "Обманутый россиянин", у якому обговорюється ця тема.

У жовтневих звітах зібрані пости про те, що Путін страждає на шизофренію. У моніторингах від 9 і 15 жовтня зустрічаються 3 і 5 постів про деменцію у президента.

За даними Російської служби ВВС, ще одна тема, за якою Роскомнадзор стежив особливо пильно, - мобілізація в Росії.

Також Роскомнадзор регулярно вступає в листування із зарубіжними соцмережами, вимагаючи розблокувати акаунти і пости прокремлівських блогерів - від сторіс Тетяни Навки до акаунтів засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

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Теми: Путінздоров'я
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