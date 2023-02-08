Зеленський і прем'єр Британії приїхали до українських військових, які навчаються на танках Challenger

Зеленський і Сунак на базі Bovington Camp, фото з соцмереж Зеленського

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибули на військову базу Bovington Camp у графстві Дорсет на півдні Англії, щоб зустрітися з українськими військовими, яких тренує британська армія.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Зеленський і Сунак прибули гелікоптером, і пізніше їм показали танковий симулятор Challenger 2, який використовується для тренувань.

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Зеленський подякував Сунаку за підтримку перед тим, як вручити медалі деяким українським військовим.

"Для нас велика честь бачити всіх вас тут, і ваша мужність надихає нас, і мужність ваших родин надихає нас", - сказав Сунак.

Наприкінці січня українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2.

ВІДЕО ДНЯ

15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.

Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.