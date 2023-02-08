Зеленський і прем'єр Британії приїхали до українських військових, які навчаються на танках Challenger

Зеленський і Сунак на базі Bovington Camp, фото з соцмереж Зеленського

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибули на військову базу Bovington Camp у графстві Дорсет на півдні Англії, щоб зустрітися з українськими військовими, яких тренує британська армія.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Зеленський і Сунак прибули гелікоптером, і пізніше їм показали танковий симулятор Challenger 2, який використовується для тренувань.

Зеленський подякував Сунаку за підтримку перед тим, як вручити медалі деяким українським військовим.

"Для нас велика честь бачити всіх вас тут, і ваша мужність надихає нас, і мужність ваших родин надихає нас", - сказав Сунак.

Наприкінці січня українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2.

15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.

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Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.