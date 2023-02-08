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Британія почне підготовку українських пілотів на західних винищувачах – прем’єр

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 19:05

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу підтвердив, що його країна почне підготовку українських пілотів на винищувачах західного зразка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Маю приємність оголосити, що сьогодні ми домовились, що розширимо нашу тренувальну програму – програму, яка вже підготувала 10 тисяч військових лише за останні пів року – на військово-морські сили й пілотів винищувачів, аби забезпечити, щоб Збройні Сили України мали здатність захищати свою державу в прийдешні покоління", – сказав Сунак на пресконференції з Володимиром Зеленським у Британії.

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Нагадаємо, в середу президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, що стало його другим закордонним візитом з початку повномасштабної війни Росії.

Там він виступив перед депутатами британського парламенту й зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Крім того, Зеленський та Сунак прибули на військову базу у графстві Дорсет на півдні Англії, щоб зустрітися з українськими військовими, яких тренує британська армія.

За підсумками візиту прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців.

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Теми: авіаВелика БританіяУкраїнадопомога Україні
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