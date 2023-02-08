Росіяни обстріляли житло українців на Харківщині: 2 загиблих і 5 поранених

Російські війська протягом вівторка завдали кілька ударів по мирному населенню Харківської області, внаслідок чого загинули дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Джерело: голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: У смт Дворічна Куп'янського району протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки. Біля 14:00 від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та жінка 45 років.

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У Чугуївському районі за день 5 поранених. У Вовчанську артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше 7 багатоквартирних та 2 приватні житлові будинки.