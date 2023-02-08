Росіяни обстріляли житло українців на Харківщині: 2 загиблих і 5 поранених
Середа, 8 лютого 2023, 20:18
Російські війська протягом вівторка завдали кілька ударів по мирному населенню Харківської області, внаслідок чого загинули дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.
Джерело: голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: У смт Дворічна Куп'янського району протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки. Біля 14:00 від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та жінка 45 років.
У Чугуївському районі за день 5 поранених. У Вовчанську артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше 7 багатоквартирних та 2 приватні житлові будинки.
ВІДЕО ДНЯ