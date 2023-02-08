Король Чарльз – Зеленському: Ми всі так довго хвилювалися і думали про Україну

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським король Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III заявив, що дуже хвилювався за життя президента та Україну вцілому.

Джерело: BBC News

Пряма мова короля: "Ми всі так довго хвилювалися за вас і думали про вашу країну, що я не можу передати словами".

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Деталі: ЗМІ повідомили, що король Британії сказав Зеленському, що радий вітати його в Букінгемському палаці.

Зеленський розповів, що обидві палати парламенту сполученого королівства надали Україні "велику підтримку", на що монарх відповів: "Я дуже радий".

Королівський кореспондент Шон Кофлан вважає, що для короля Чарльза зустріч із Зеленським - більше, ніж фотосесія.

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Дослівно Кофлан: "Це була глибоко особиста справа. Король був надзвичайно відвертим щодо України, тому візит президента означатиме набагато більше, ніж рукостискання та фотосесія.

Після російського вторгнення тодішній принц Уельський засудив "брутальну агресію" набагато різкіше, ніж зазвичай нейтральні королівські тони".

Крім того Чарльз відвідав українську громаду у Британії, побував в українській катедрі в Лондоні та зустрівся з тими, хто допомагає біженцям.

Також Чарльз був першим високопоставленим членом королівської родини, який раптово у травні 2022 року відвідав кордон України з Румунією, де мільйони українських біженців рятувались від російського нападу.

У центрі допомоги, де роздавали їжу, одяг і надавали консультації, король говорив про "кошмар", з яким зіткнувся український народ.

Кофлан зазначає, що через дев'ять місяців після того Чарльз вітає президента України як короля, а війна все ще триває.

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