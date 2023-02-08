Зеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії заявив, що росіяни фактично не припиняли свого наступу, тож потрібно зробити так, щоб це вони сиділи і думали, коли почнеться контнаступ українських оборонців.
Джерело: прессконференція Зеленського і прем'єра Британії Ріші Сунака 8 лютого
Пряма мова: "Що стосується того, коли чекати на наступ. Ми живемо в стані війни і говорити і думати про те, коли почнеться наступ... А чи припинявся він? Він просто був іншої потужності. Мені здається, що давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ розпочнеться, і думали, як їм виходити з нашої території".
Деталі: Крім того, Зеленський пояснив, чому українські сили не залишають Бахмут. За його словами, окупанти після цього захочуть піти далі і питання буде в тому, яке місто вони захочуть захопити наступним.
Нагадаємо:
- В середу 8 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, що стало його другим закордонним візитом з початку повномасштабної війни Росії.
- Там він виступив перед депутатами британського парламенту й зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Крім того, Зеленський та прем'єр Британії Ріші Сунак прибули на військову базу у графстві Дорсет на півдні Англії, щоб зустрітися з українськими військовими, яких тренує британська армія.
- За підсумками візиту прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців.