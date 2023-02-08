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Зеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ

Альона Мазуренко Середа, 8 лютого 2023, 21:50
фото: ФБ Зеленського

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії заявив, що росіяни фактично не припиняли свого наступу, тож потрібно зробити так, щоб це вони сиділи і думали, коли почнеться контнаступ українських оборонців. 

Джерело: прессконференція Зеленського і прем'єра Британії Ріші Сунака 8 лютого

Пряма мова: "Що стосується того, коли чекати на наступ. Ми живемо в стані війни і говорити і думати про те, коли почнеться наступ... А чи припинявся він? Він просто був іншої потужності. Мені здається, що давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ розпочнеться, і думали, як їм виходити з нашої території".

Деталі: Крім того, Зеленський пояснив, чому українські сили не залишають Бахмут. За його словами, окупанти після цього захочуть піти далі і питання буде в тому, яке місто вони захочуть захопити наступним.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • В середу 8 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, що стало його другим закордонним візитом з початку повномасштабної війни Росії.
  • Там він виступив перед депутатами британського парламенту й зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Крім того, Зеленський та прем'єр Британії Ріші Сунак прибули на військову базу у графстві Дорсет на півдні Англії, щоб зустрітися з українськими військовими, яких тренує британська армія.
  • За підсумками візиту прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців.

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Теми: ЗеленськийВелика Британія
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