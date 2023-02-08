Зеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії заявив, що росіяни фактично не припиняли свого наступу, тож потрібно зробити так, щоб це вони сиділи і думали, коли почнеться контнаступ українських оборонців.

Джерело: прессконференція Зеленського і прем'єра Британії Ріші Сунака 8 лютого

Пряма мова: "Що стосується того, коли чекати на наступ. Ми живемо в стані війни і говорити і думати про те, коли почнеться наступ... А чи припинявся він? Він просто був іншої потужності. Мені здається, що давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ розпочнеться, і думали, як їм виходити з нашої території".

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Деталі: Крім того, Зеленський пояснив, чому українські сили не залишають Бахмут. За його словами, окупанти після цього захочуть піти далі і питання буде в тому, яке місто вони захочуть захопити наступним.

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